Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilere yeni bir ivme kazandırmak amacıyla, Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanı Wang Xiaoping ve beraberindeki heyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında ağırladı.

Görüşmede, iki ülke arasında ekonomik ve sosyal alanlardaki iş birliğinin derinleştirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi ve sosyal güvenlik sistemlerine yönelik bilgi paylaşımının artırılması konuları ele alındı. İki ülkenin bakanları toplantının ardından imzaladıkları İşbirliği Mutabakat Zaptı ile kurumsal iş birliğinin güçlendirilmesi adına adım attı.