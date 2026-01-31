İktidarın sosyal medya ve oyun platformlarına yönelik yasal düzenleme hazırlığı devam ediyor. Ortaya çıkan son taslağa göre 15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı getirilmesi bekleniyor. Öte yandan dijital oyun platformlarına Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu ve oyunlara yaş kısıtlaması getirilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor. Öte yandan BTK, riskli gördüğü oyunlara erişim engeli getirebilecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AKP’nin MKYK toplantısında konuyla ilgili soruları yanıtladı. Göktaş’ın bir soruya verdiği yanıt tartışmaları beraberinde getirdi.

Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre, Göktaş çocukların sosyal medyaya, yüz tanıma sistemi kullanılarak ulaşabilmesini sağlayacak bir düzenlemeye sıcak baktıklarını söyledi. Bir MKYK üyesinin çocukların biyometrik verilerinin internet ortamında yer almasının sakıncalarından bahsettiği; bunun üzerine Göktaş’ın “Bütün bilgilerimiz zaten Amerika’nın elinde değil mi?” yanıtını verdiği öğrenildi.

BAKAN URALIOĞLU VERİLERİN ÇALINDIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ

Göktaş’ın verdiği yanıt Türkiye’deki veri güvenliği tartışmalarını da beraberinde getirdi. Bakan Göktaş’ın sözleri akıllara Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun veri hırsızlığı itirafını getirdi. Uraloğlu, 2024 yılının eylül ayında yaptığı açıklamada COVID-19 salgını döneminde 85 milyon kişinin kimlik bilgilerinin çalındığını kabul etmişti.

Uraloğlu "Bu pandemi sürecindeki hatırlarsınız, sağlık sisteminden bir sızıntıdır. Onun haricinde yok. İnsanların güncel verilerinin çalındığıyla ilgili bir veri yok. Pandemi sürecinde bazı bilgilerin maalesef belli şekliyle elde edilmiş olduğu doğru. O süreçte o maalesef önlenemedi” ifadelerini kullanmıştı.

Hatta o dönem BTK’nın verileri koruyamadığı için Google’dan destek istediğine yönelik haberler gündeme gelmişti.