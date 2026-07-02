Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filipinler'de faaliyet gösteren Moro İslam Kurtuluş Cephesi (MILF) lideri Hacı Murad İbrahim'i Ankara'da kabul etti.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmeye ilişkin bilgi paylaşılırken, kabulün Ankara'da gerçekleştirildiği bildirildi.
GÖRÜŞME DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN DUYURULDU
Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Moro İslam Kurtuluş Cephesi Lideri Hacı Murad İbrahim ile bir araya geldiği ifade edildi.
Görüşmenin içeriğine ilişkin ise resmi açıklamada ayrıntılı bilgi verilmedi.
Türkiye ile Filipinler arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler açısından önem taşıyan görüşme, diplomatik temaslar kapsamında değerlendiriliyor.