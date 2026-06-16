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Kaynak: Haber Merkezi

Ziyaret sırasında Tatlıses’in sağlık durumu hakkında Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emre Adıgüzel ile Fizyoterapist Caner Tan’dan bilgi alan Ersoy, ünlü sanatçıya acil şifalar diledi.

Bakan Ersoy, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Türk müziğinin güçlü seslerinden biri olarak gördüğü İbrahim Tatlıses’in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ettiğini ifade etti. Uzun yıllardır seslendirdiği eserlerle geniş kitlelere ulaşan Tatlıses’in tedavisinin hastanede sürdüğü belirtildi.