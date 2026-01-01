Enflasyon canavarı yurttaşı yutarken tarla ve market arasındaki makas da açıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Resmi Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Desteklerine İlişkin Karar ile hibe oranlarının yüzde 70'e kadar yükseltildiğini, bu bütçenin en az yüzde 20'sinin kadın ve genç girişimcilere ayrıldığını bildirdi.

HİBE YÜKSELDİ AMA ÇİFTÇİ CAN ÇEKİŞİYOR

Hibe yükseltildi ancak çiftçi adeta can çekişiyor. Çiftçi ürettiğinden kar sağlayamazken traktörleri, otomobilleri, tarlaları, hatta su boruları icralık oluyor. Borçlarını ödemek isteyen çiftçiler mallarını yok pahasına satıyor. Üretime devam etmek isteyen çiftçiler ise haciz gelmesin diye traktörlerini saklamak zorunda kalıyor ancak bu sefer de jandarma drone aracılığıyla traktör haczi avına çıkıyor.