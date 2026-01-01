İstanbul'daki evinde 15 Ekim'de rahatsızlanması sonrası kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan şarkıcı Fatih Ürek'in öldüğü iddia edildi. Öldü iddiaları da kısa bir süre içinde sosyal medyada basında yayıldı.
Fatih Ürek'e ne oldu? Menajerinden yeni açıklama geldi
Uzun bir süredir yoğun bakımda tedavi gören şarkıcı Fatih Ürek'in öldüğü iddia edildi. Öldü haberlerinin ardından sanatçının menajeri Mert Siliv, Fatih Ürek'in son durumuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.
HASTANEDEN AÇIKLAMA
Ürek'in sağlık durumuyla ilgili geçtiğimiz günlerde hastaneden yazılı açıklama yapılmıştı.
İşte hastaneden yapılan açıklama:
"Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir. Süreçle ilgili herhangi bir gelişme olması halinde kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır. Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.
ÖLDÜ İDDİALARI HIZLA YAYILDI
59 yaşındaki Fatih Ürek ile ilgili bir iddia kulaktan kulağa hızlıca yayıldı. Yeni yılın ilk saatlerinde bazı sosyal medya platformlarında 'Fatih Ürek öldü' haberi yapıldı.
Yayılan öldü haberlerinin ardından ünlü şarkıcının menajeri Mert Siliv'den açıklama geldi. Menajer Siliv, 'Fatih Ürek öldü' iddialarını kesin bir dille yalanlarken, sanatçının sağlık durumunun stabil olduğunu söyledi.
FATİH ÜREK KİMDİR?
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek 1966 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Müzik kariyerinin yanı sıra çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı.
15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu'nun figüran kadrosuna girdi. 20 yaşına kadar tiyatroda çalıştı. Mahir Canova'dan dersler gördü.
İlk albümü Yaktı Yaktı'yı 1993 yılında çıkardı. 1995 yılında çıkardığı Sen İki Gözümsün albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir. 1997 yılında Reyting Hamdi programında Fred Çakmaktaş'ı canlandırdı.
2008 yılında adından sıkça söz ettiren Sus albümü ile 13 yıllık bir aranın ardından giriş yapan sanatçı bu albümünde seslendirdiği "Hadi Hadi" ve "Sus" şarkılarıyla müzik listelerinde üst sıralara kadar yükseldi.
Ürek Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasının 2018-2020 yılları arasında sunuculuğunu yaptı.