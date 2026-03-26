Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şirket kuruluş süreçlerinin tamamen elektronik ortama taşınacağını duyurdu.

Independent Türkçe’ye konuşan Bolat, artık girişimcilerin notere veya ticaret sicil müdürlüğüne gitmeden, bilgisayarlarının başından elektronik imza veya mobil imza kullanarak şirket kurabileceği duyurdu.

ÇALIŞMALARDA SON AŞAMAYA GELİNDİ

Çalışmaların “son aşamaya geldiğini” vurgulayan Bolat, ödemelerin de dijital platformlara taşınacağını belirtti.

Böylece, ticaret ve sanayi odalarına yapılacak ödemeler dahil, şirket kuruluşunun tüm adımları ev veya ofisten tamamlanabilecek.

ŞİRKET KURMAK ARTIK ÇOK DAHA KOLAY

Bolat'ın konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

“Şirket kuruluşlarında yapılacak tüm ödemelerin tamamen elektronik ortama taşınmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Söz konusu çalışmalar artık son aşamaya gelmiş bulunmaktadır. Böylece, ticaret/ticaret ve sanayi odalarına yapılacak ödemeler de dahil olmak üzere tüm şirket kuruluş süreçlerini tamamen elektronik ortama taşınarak, ticaret sicili müdürlüğü veya herhangi bir kuruma gidilmesine gerek kalmaksızın elektronik imza veya mobil imzayla ev ya da ofisten şirket kurma imkanı getirilmiş olacaktır.” ifadelerini kullandı.