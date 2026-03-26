Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kamerun'un başkenti Yaoundé'de Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o ile görüştü.

Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kamerun’un başkenti Yaoundé’de, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 14. Bakanlar Konferansı vesilesiyle bulunduğumuz program kapsamında; Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı, ülkemizde forma giydiği dönemde milletimizin gönlünde özel bir yer edinen, efsanevi futbolcu Samuel Eto’o ile bir araya geldik.

Futbolun birleştirici gücünün ülkeler arasındaki dostluk ve iş birliğine sunduğu katkıları değerlendirdiğimiz samimi sohbetimizde, Türkiye ile Kamerun arasındaki dostluk bağlarının spor ve kültür alanlarında da güçlenmesinden duyduğumuz memnuniyeti ifade ettik. Bu vesileyle, Türkiye ile Kamerun arasındaki güçlü dostluk ve iş birliğinin her alanda gelişerek devam edeceğine yürekten inanıyorum."