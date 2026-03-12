MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Orta Doğu'da artan gerilim ve olası çatışma riski ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bahçeli, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi gerektiğinin altı çizilerek, ateşkes rejiminin devreye girmesi gerektiğini belirtti.

'ATEŞKES REJİMİ DEVREYE GİRMELİDİR'

Bahçeli, tarafların çatışma yerine uzlaşma yolunu tercih etmesi gerektiğini ifade ederek, “Yol yakınken ateşkes rejimi devreye girmelidir. Eller tetik yerine uzlaşma gayesiyle birleşmelidir” dedi.

İran’ın daha geniş çaplı bir çatışma sahasına dönüşme riskine vurgu yapan Bahçeli, mevcut gerilimin büyümesi halinde bölgenin ağır sonuçlarla karşılaşabileceğini ifade etti.

Bahçeli, aksi bir senaryoda İran’ın ABD ve İsrail ortaklığı açısından yeni bir Afganistan’a, yeni bir Irak’a hatta yeni bir Vietnam’a dönüşebileceğini belirtti.

“ABD VE İSRAİL ELİNİ ÇEKMELİ”

Bahçeli, ABD ve İsrail’e de doğrudan çağrıda bulunarak İran üzerindeki baskının sona ermesi gerektiğini söyledi.

Bölgedeki sıcak gelişmelerin her türlü ihtimale açık olduğunu ifade eden Bahçeli, “ABD-İsrail, İran’dan elini çekmelidir” sözlerini sarf etti.

Körüklenen şiddetin küresel ve bölgesel ölçekte daha büyük krizlere yol açabileceğini belirten Bahçeli, gerilimin büyümeden kontrol altına alınması gerektiğini söyledi.

'KÖRÜKLENEN ATEŞ BÖLGESEL ALANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLMELİDİR'

Bahçeli, “Körüklenen şiddet ateşi küresel ve bölgesel alana sıçramadan söndürülmelidir. Aksi halde dünya ve beşeriyet çok ağır bir bedel ödeyecektir” değerlendirmesinde bulundu.

'TÜRKİYE’Yİ HEDEF YAPACAK NİYETLERE DİKKAT'

Türkiye’nin bölgesel gelişmeler karşısında dikkatli olması gerektiğini belirten Bahçeli, ülkeyi riske atabilecek girişimlere karşı temkinli olunması çağrısı yaptı.

Bahçeli, Türkiye’yi ve Türk milletini hedef haline getirebilecek senaryolara karşı sağduyulu bir yaklaşım gerektiğini ifade ederek, Türkiye’nin İran veya diğer bölge ülkeleriyle karşı karşıya getirilmesini amaçlayan niyetlere ağırbaşlı bir şekilde yaklaşılması gerektiğini söyledi.