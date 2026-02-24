DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugün partisinin Meclis grup toplantısında, “Terörsüz Türkiye’ye hizmet eden İmralı’nın statü açığı nasıl kapatılacaktır?” sözlerinin ardından başlayan “statü” tartışmasına açıklık getirdi.

Cengiz Çandar, “Öcalan şu an ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü olarak İmralı’da bulunuyor. Ancak Bahçeli de kabul etti ki Öcalan olmadan bu süreç yürümez. Bahçeli’nin kastettiği statü, Öcalan’ın dış dünya ile temas kurabilmesi, medya ve basınla görüşebilmesi, kendi örgütüyle doğrudan diyalog kurabilmesidir. Ayrıca 2014 tarihli AİHM kararında yer alan ‘Umut Hakkı’ (bir gün serbest kalma ihtimali) konusunun yasal zemine oturtulması gerekiyor. Bahçeli bu tartışmanın samimiyetle yapılması gerektiğini söyleyerek yeni bir adımın fitilini ateşledi" dedi.

Bahçeli’nin “İki Ahmet (Ahmet Türk ve Ahmet Özer) makamına dönsün” ve “AİHM kararları uygulansın” çağrılarını hatırlatan Çandar, bu adımlar için yasal değişikliğe ihtiyaç olmadığını söyledi.

Çandar, “Ahmet Türk ve Ahmet Özer’in görevine iadesi için yeni bir kanun gerekmiyor; sadece kayyumların geri çekilmesi yeterli. Aynı şekilde Selahattin Demirtaş’ın 9 yıldır tutuklu olması anayasaya aykırıdır. Anayasa’nın 90. maddesi uyarınca AİHM kararlarının uygulanması zorunludur. Türkiye kendi anayasasına uysa Demirtaş çoktan çıkmış olmalıydı” dedi.

MHP grup toplantısından sonra Barzanilerin yayın organı Rudaw TV’ye konuşan Cengiz Çandar, Devlet Bahçeli’nin sürecin “lokomotifi” olduğunu ancak başkanlık sisteminde nihai kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan’da olduğunu vurguladı.

Çandar, “Süreci başlatan Bahçeli’dir, Numan Kurtulmuş da bugün onu ziyaret ederek bu rolün altını çizdi. Ancak somut sonuçlar için Tayyip Erdoğan’ın da aynı güçte bir irade koyması lazım. Erdoğan süreçten yana olduğunu söylüyor ama Bahçeli’nin kurduğu cümlelerin aynısını henüz ondan duymadık. Niçin somut adımlar atılmıyor sorusunun cevabı Sayın Erdoğan’ın kafasındaki zamanlamada saklı” dedi.