Baharın müjdecisi leylekler böyle görüntülendi

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, bu senede görsel şölen yaşattı.
Havaların ısınmasıyla yola koyulan leylek sürüsü, Çankırı’nın Çerkeş ilçesindeki arazilere indi. Beslenmek ve dinlenmek için bölgeyi seçen leylekler, kısa süreli konaklamanın ardından yolculuklarına devam etti.
Havaların ısınmasıyla birlikte göç yolculuğuna başlayan leylekler, dinlenmek ve beslenmek için arazilere indi. İlçe genelinde farklı noktalarda görülen leylekler, özellikle su çevresinde yoğunlaştığı görüldü.
Leylekler, kısa süreli konaklamalarının ardından göç yolculuğunu sürdürdü.
Göç güzergahı üzerinde yer alan bölgede her sene belirli dönemlerde görülen leyleklerin oluşturduğu görüntüler, kaydedildi.
Leylekler her yıl aynı yuvaya dönerler. Erkek leylek, dişiden birkaç gün önce gelir ve yuvayı sahiplenir, onarıma başlar. Eğer yuva bozulmamışsa, senelerce aynı platformu kullanmaya devam ederler. Bu durum, halk arasında leyleklerin "evine sadık" kuşlar olarak bilinmesini sağlar.
Halk takviminde leyleklerin gelişi, kışın bittiğinin ve sıcakların başladığının kesin kanıtıdır. Genellikle Mart ayının ikinci yarısında yoğun olarak görülürler. Onların gelişiyle birlikte tarım faaliyetleri hız kazanır çünkü leylekler tarlalardaki zararlılarla beslenerek çiftçiye yardımcı olurlar.
Leylekler yollarını bulmak için sadece görsel işaretleri kullanmazlar. Dünyanın manyetik alanını algılama yetenekleri sayesinde adeta dahili bir GPS sistemine sahiptirler. Ayrıca güneşin konumunu ve koku duyularını da kullanarak, binlerce kilometrelik yolu hiç şaşırmadan tamamlayabilirler.