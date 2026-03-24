Yeniçağ Gazetesi
24 Mart 2026 Salı
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/6
Baharın müjdecisi leylekler böyle görüntülendi

Havaların ısınmasıyla yola koyulan leylek sürüsü, Çankırı’nın Çerkeş ilçesindeki arazilere indi. Beslenmek ve dinlenmek için bölgeyi seçen leylekler, kısa süreli konaklamanın ardından yolculuklarına devam etti.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Baharın müjdecisi leylekler böyle görüntülendi - Resim: 1

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, bu senede görsel şölen yaşattı.

1 7
Baharın müjdecisi leylekler böyle görüntülendi - Resim: 2

Havaların ısınmasıyla birlikte göç yolculuğuna başlayan leylekler, dinlenmek ve beslenmek için arazilere indi. İlçe genelinde farklı noktalarda görülen leylekler, özellikle su çevresinde yoğunlaştığı görüldü.

2 7
Baharın müjdecisi leylekler böyle görüntülendi - Resim: 3

Leylekler, kısa süreli konaklamalarının ardından göç yolculuğunu sürdürdü.

3 7
Baharın müjdecisi leylekler böyle görüntülendi - Resim: 4

Göç güzergahı üzerinde yer alan bölgede her sene belirli dönemlerde görülen leyleklerin oluşturduğu görüntüler, kaydedildi.

4 7
Baharın müjdecisi leylekler böyle görüntülendi - Resim: 5


Leylekler her yıl aynı yuvaya dönerler. Erkek leylek, dişiden birkaç gün önce gelir ve yuvayı sahiplenir, onarıma başlar. Eğer yuva bozulmamışsa, senelerce aynı platformu kullanmaya devam ederler. Bu durum, halk arasında leyleklerin "evine sadık" kuşlar olarak bilinmesini sağlar.

5 7
Baharın müjdecisi leylekler böyle görüntülendi - Resim: 6

Halk takviminde leyleklerin gelişi, kışın bittiğinin ve sıcakların başladığının kesin kanıtıdır. Genellikle Mart ayının ikinci yarısında yoğun olarak görülürler. Onların gelişiyle birlikte tarım faaliyetleri hız kazanır çünkü leylekler tarlalardaki zararlılarla beslenerek çiftçiye yardımcı olurlar.

6 7
Baharın müjdecisi leylekler böyle görüntülendi - Resim: 7

Leylekler yollarını bulmak için sadece görsel işaretleri kullanmazlar. Dünyanın manyetik alanını algılama yetenekleri sayesinde adeta dahili bir GPS sistemine sahiptirler. Ayrıca güneşin konumunu ve koku duyularını da kullanarak, binlerce kilometrelik yolu hiç şaşırmadan tamamlayabilirler.

7 7
Kaynak: İHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro