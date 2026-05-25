İddiaya göre olay, 21 Mayıs’ta Yunusemre ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. 5’inci sınıf öğrencisi R.B.D., acıktığı için öğretmeninden harçlık istedi. Öğretmenin durumu babası S.D.’ye bildirmesinin ardından, çocuğun aynı gün akşam saatlerinde babası tarafından darbedildiği öne sürüldü.

Ertesi gün ayrı yaşadığı annesi Derya K.’nin yanına giden R.B.D.’nin vücudundaki izleri fark eden anne, oğluna durumu sordu. İlk etapta yaşadıklarını anlatmak istemeyen çocuk, ısrar üzerine babasının kendisini dövdüğünü söyledi. Bunun üzerine anne, oğlunu Manisa Şehir Hastanesi’ne götürerek darp raporu aldı ve ardından emniyete giderek eski eşi hakkında şikayetçi oldu.

Ekonomik nedenlerle iki çocuğuna birden bakmakta zorlandığını belirten anne Derya K.’nin başvurusu sonrası R.B.D., devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildi.

Yaklaşık 7 yıllık evliliklerinden iki çocuklarının olduğunu söyleyen Derya K., küçük oğlunun kendisiyle kaldığını, büyük oğlunun velayetinin ise yaklaşık 3 yıl önce çocuğun isteği üzerine babasına verildiğini belirtti.

Eski eşinin oğluna düzenli harçlık vermediğini öne süren anne, “Oğlum acıktığı için öğretmeninden para istemiş. Buna sinirlenip kendini kaybettiğini ve istemeden yaptığını söylüyor. Ancak yaşananlar kabul edilemez. Oğlumun başının arka kısmında şişlik vardı. Tokat dışında yumruk da atmış. Neyse ki raporda ciddi bir bulguya rastlanmadı” dedi.

Derya K., çocuğunun şu anda devlet korumasında bulunduğunu belirterek, “Maddi imkanlarım yetersiz olduğu için şu an yanıma alamadım. Babasına da şiddet nedeniyle teslim edilmiyor. Adaletin gereken cezayı vereceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.