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2002 Türkiye ve Dünya Güzeli Azra Akın, gözlerden uzak sürdürdüğü sakin aile yaşamıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Atakan Koru ile olan evliliğinden Demir ve Arya isminde iki çocuğu bulunan tescilli güzel, çocuklarının mahremiyetini koruma konusundaki hassasiyetiyle biliniyordu. Ancak Akın, 2 yaşındaki küçük kızı Arya ile birlikte Bodrum tatilinde objektiflere yakalandı.

BODRUM PLAJINDA EĞLENCELİ ANLAR

Ünlü model, tatilini geçirdiği Bodrum Ortakent’teki bir otelin plajında kızıyla birlikte görüntülendi. Sıcak havanın tadını çıkaran anne-kız, önce denize girerek serinledi, ardından kumsalda uzun süre oyunlar oynadı. 40'lı yaşlarında olmasına rağmen koruduğu fit görünümüyle çevredeki tatilcilerin de yoğun ilgisini çeken Akın, plajdakilerden büyük beğeni topladı.

KÜÇÜK ARYA ANNESİNİN KOPYASI

Tatilden yansıyan karelerde en çok öne çıkan detay ise minik Arya’nın annesine olan çarpıcı benzerliği oldu. Koyu ve kıvırcık saçları, yüz hatları ve sevimli mimikleriyle Azra Akın’ın çocukluk dönemini adeta yeniden canlandıran Arya, görenler tarafından "annesinin kopyası" yorumlarını aldı. Daha önce oğlu Demir’in de annesine olan benzerliğiyle gündeme geldiği ailede, Arya'nın net şekilde görüntülenen ilk fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Günümüz magazin dünyasında çocuklarını kamuoyu baskısından korumaya çalışan ünlü isimler arasında yer alan Azra Akın, bu hassasiyetini sürdürse de Bodrum’daki keyifli anları yazın en çok konuşulan magazin haberleri arasına girdi.