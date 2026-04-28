Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararının alınmasının ardından başkanlık yarışı resmen başladı.

AZİZ YILDIRIM HAKKINDA ÇIKAN İDDİALARI YANITLADI

Şu ana kadar Mehmet Ali Aydınlar, Barış Göktürk ve Hakan Safi'nin adaylığını koyduğunu Fenerbahçe başkanlık yarışına dair Aziz Yıldırım da sessizliğini bozdu.

Aziz Yıldırım, hakkında çıkan başkan adaylarıyla görüştüğüyle ilgili iddialara yanıt verdi.

AZİZ YILDIRIM: 'HİÇBİR BAŞKAN ADAYIYLA GÖRÜŞMEM OLMADI'

Sports Digitale'e konuşan Aziz Yıldırım başkan adaylarıyla görüştüğü iddiasını şu sözlerle yanıtladı:

"İddia edildiği gibi bahsi geçen hiçbir başkan adayı ile görüşmedim, konuşmadım. Bu konularla ilgili görüşlerimi önümüzdeki günlerde açıklayacağım."