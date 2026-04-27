Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasının23. duruşmasında, "mağdur" sıfatıyla dinlenen Hakkı Sinan Ekiz, iddianameye konu araç satışıyla ilgili herhangi bir zararının olmadığını belirterek, şikayetçi olmadığını söyledi.

200 SANIKLI DAVANIN 23. DURUŞMASI

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin davada, 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 11'i tutuklu 200 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

TUTUKLU BAŞKANLAR SALONDA

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan 23. duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu 9 tutuklu sanık katıldı.

Görevinden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile Aziz İhsan Aktaş'ın aralarında yer aldığı bir kısım tutuksuz sanıklar da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, sanıkların yakınları ile bazı CHP'li yöneticiler ve partililer izleyici olarak yer aldı.

MAĞDUR İSİM "MAĞDUR DEĞİLİM" DEDİ

Duruşmada, "mağdur" sıfatıyla dinlenen Hakkı Sinan Ekiz, iddianameye konu araç satışıyla ilgili herhangi bir zararının olmadığını belirterek, şikayetçi olmadığını söyledi.

Duruşma, tanıkların dinlenmesiyle devam ediyor.