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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye'de sosyal medyada dini ve milli hassasiyetler üzerinden Azerbaycan'a yönelik yapılan paylaşımların sebebiyle Azerbaycan Başsavcılığı, gazeteci Celal Çiftçi hakkında sosyal medya soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Çiftçi'yi iktidarın zorla ele geçirilmesine yönelik çağrılar yapmak ve dini düşmanlığı körükleyen içerikler yaymakla suçladı. Yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci hakkında uluslararası arama kararı çıkarıldığı bildirildi.

PAYLAŞIMLARI NEDENİYLE SUÇLANDI

Celal Çiftçi'nin, Azerbaycan'da "başörtüsü yasağı" bulunduğuna ilişkin iddialar üzerinden yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle suçlandığı belirtildi.

Bakü yönetimi ise ülkede herhangi bir başörtüsü yasağının bulunmadığını ifade ederek söz konusu iddialara karşı çıktı.

Azerbaycan tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye'deki yetkili makamlara da adli yardımlaşma taleplerinin gönderildiği açıklandı.

Azerbaycan basınında yer alan iddialara göre, Celal Çiftçi hakkında uluslararası arama kararının yanı sıra gıyabında tutuklama kararı da verildi.