Azem’in, “Bu durumda gitmek de ölmenin başka bir türü aslında” sözleri, yaşadığı çaresizliği çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.

Öte yandan Cihan’ın, Elif’e ailesinin önünde yaptığı sürpriz evlilik teklifi heyecan dozunu yükseltiyor. Duygusal anların gölgesinde yaklaşan büyük bir yüzleşmenin ayak sesleri duyuluyor. Azem Yücedağ’ın, “Bir kaçak gibi yaşamaktansa savaşarak ölmek daha doğru gibi” çıkışı ise fırtına öncesi sessizliği bozuyor. Fragmanın finalinde yer alan “Başka seçeneği kalmayan pişman olmaz” sözü, geri dönüşü olmayan bir yolun kapısının aralandığını hissettiriyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.