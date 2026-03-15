Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan 25 kaçak göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, gelen bir ihbarı değerlendiren Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (KOLDESİM) ekipleri, Altınova İskele Jandarma Komutanlığı ile koordineli bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında sahile yakın bir bölgede saklandıkları tespit edilen 3’ü çocuk toplam 25 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan göçmenlere ilk işlemlerinin ardından yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı. Daha sonra işlemleri tamamlanmak üzere Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildiler.