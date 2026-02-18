Terörsüz Türkiye raporu tartışmaları sürüyor. CHP’nin ortak komisyon raporuna evet oyu kullanması tepkileri beraberinde getirdi.

Emekli Tümgenerel Ahmet Yavuz sosyal medya hesabından CHP’nin önemli bir fırsatı teptiğini dile getirerek komisyona katılmanın CHP’ye bedelinin ağır olacağını savundu.

Yavuz, “Terörsüz Türkiye Komisyonuna katılmanın CHP’ye bedeli ağır olacak! Oysa bambaşka bir stratejiyi hayata geçirme fırsatı önüne gelmişti; kolay olanı seçti, işini zora soktu; ülkenin de…” ifadelerini kullandı.

BİR TEPKİ DE ÇIRAY’DAN GELDİ

Eski milletvekili Aytun Çıray, CHP Milletvekili Salih Uzun’a ve İYİ Parti oylarıyla milletvekili seçilip AKP’ye katılan Kürşat Zorlu’ya sorular yöneltti.

Çıray paylaşımında, “ Sevgili Kürşat Zorlu, Sevgili Salih Uzun, Vatandaşlar bana soruyor. Anayasa'nın 42 (Eğitim dili) ve 66. (Vatandaşlık tarifi) Maddeleri ne olacak? APO'nun şartları arasında bulunan özerklik talebi karşılanacak mı? Alta cevaplarsanız memnun olurlar. Saygılarımla bilginize” ifadelerini kullandı.

Yapılan eleştiriler sosyal medyada büyük beğeni toplarken Çıray’a herhangi bir cevap verilmedi.