RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, ATV’de yayınlanan “Aynı Yağmur Altında” dizisi hakkında inceleme başlatılması talebiyle RTÜK Başkanlığı’na başvurdu. Taşcı, dizinin ilk iki bölümünde dini kimlikler ve yaşam tarzları üzerinden karşılıklı aşağılayıcı ve kışkırtıcı ifadeler kullanıldığını belirterek, içeriğin 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinde yer alan yayın ilkeleri kapsamında değerlendirilmesini istedi.

Taşcı başvurusunda, dizinin ilk bölümünde toplu taşıma aracında geçen bir sahnede kadınların giyim tarzı üzerinden başlayan tartışmanın kısa sürede dini kimlikler, eğitim sistemi ve yaşam biçimleri üzerinden karşılıklı hakaret ve ötekileştirmeye dönüştüğünü ifade etti.

İkinci bölümdeki aile yemeği sahnesine de dikkat çeken Taşcı, masaya “Roasted Pork” (domuz eti) getirilmesi sonrası dini hassasiyetler üzerinden sert bir tartışma yaşandığını aktardı. Sahnede, “Hepimiz Müslümanız sonuçta tabaklarımızda haram bir yemeğe yer yok”, “Hristiyan gelinin bile senden saygılı”, “Domuza gelene kadar binbir türlü haram yediğiniz var” gibi ifadelerin yer aldığını belirten Taşcı, bu söylemlerin dini inanç ve yaşam tarzı üzerinden karşılıklı itham ve yargılayıcı bir dil içerdiğini savundu.

Taşcı, söz konusu sahnelerde tarafların birbirini aşağılayan ve dışlayan bir üslup kullandığını, dramatik kurgu içinde sunulsa da toplumsal hassasiyetleri tahrik edebilecek içeriklerin yoğun biçimde ekrana taşındığını öne sürdü. Ayrıca dizinin Ramazan ayında yayınlanmasının da ayrı bir hassasiyet oluşturduğunu belirterek, Üst Kurul’un konuyu detaylı şekilde incelemesi gerektiğini ifade etti.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, başvurusunda şu sözleri kullandı