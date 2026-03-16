Başrollerinde Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Mine Çayıroğlu, Deniz Uğur ve Levent Ülgen’in yer aldığı yapım, yayın hayatına büyük beklentilerle başlamıştı. Reytinglerde istenilen seviyeye ulaşamayınca önce yayın günü değiştirildi. Pazartesi günleri ekrana gelen dizi daha sonra pazar gününe alınsa da bu hamle de yeterli olmadı.

'DOMUZ ETİ' SAHNESİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Dizinin ikinci bölümünde Mine Çayıroğlu’nun hayat verdiği Tülin karakterinin, muhafazakâr bir Müslüman aileyi ağırladığı sofrada domuz eti ikram ettiği sahne sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Kısa sürede gündeme oturan sahne, dizinin en çok konuşulan anlarından biri haline geldi.

Tepkilerin artmasının ardından yapım şirketi Baba Yapım bir açıklama yayımladı. Açıklamada söz konusu sahnenin sosyal medyada yanlış yorumlandığı belirtilerek, sahnenin aslında inanç veya yaşam tarzı çatışmasını değil, “kibir ile nezaket arasındaki mücadeleyi” anlatmayı amaçladığı ifade edildi.

Şirket ayrıca sahnenin toplumu kutuplaştırmayı hedeflemediğini, aksine ortak değerlerin önemini vurguladığını savundu. Yapılan açıklamada, en sert fikir ayrılıklarının bile evrensel değerler karşısında geri planda kalabileceğinin gösterilmek istendiği dile getirildi.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEM OLMUŞTU

Dizi yalnızca bu sahneyle değil, ilk bölümde yer alan bir toplu taşıma sahnesi nedeniyle de tartışma yaratmıştı. Söz konusu sahnede kadınların giyim tarzı üzerinden başlayan tartışmanın dini kimlikler ve yaşam biçimleri üzerinden karşılıklı hakaretlere dönüşmesi dikkat çekmişti.

Bu gelişmeler üzerine RTÜK üyesi İlhan Taşcı, dizinin incelenmesi için Üst Kurul’a başvurdu. Taşcı dilekçesinde, yapımda laik kesimin “dinsiz ve dindar karşıtı” gibi gösterilmeye çalışıldığını iddia etti ve özellikle Ramazan ayında yayınlanan bazı sahnelerin “tahrik edici” nitelikte olduğunu savundu.

Öte yandan Türk Ortodoks Topluluğu da konuyla ilgili bir açıklama yaparak Türkiye’de seküler kesimler arasında bile domuz eti tüketiminin yaygın olmadığını belirtti. Açıklamada, Hristiyan Türklerin bile Müslüman komşularına domuz eti ya da alkol ikram etmemeye özen gösterdiği vurgulandı.

KÜLTÜREL HASSASİYET TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Türkiye’de televizyon dizileri zaman zaman dini semboller, yaşam tarzı farklılıkları ve toplumsal gerilimleri konu alan sahneler nedeniyle tartışma yaratıyor. Aynı Yağmur Altında da özellikle inanç hassasiyetlerini konu alan sahneleriyle temsil ve kültürel hassasiyet tartışmasını yeniden gündeme taşımış oldu.