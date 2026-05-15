Ordu'nun Akkuş ilçesi Salman Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 52 yaşındaki Muhittin Sarıçobanoğlu, dün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Oğlunun ölüm haberini alan 82 yaşındaki anne Hüsne Sarıçobanoğlu da rahatsızlandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sarıçobanoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hüsne Sarıçobanoğlu da tüm müdahalelere rağmen oğluyla aynı gün yaşamını yitirdi.

Anne-oğulun ölümü aileleri ve yakınlarını yasa boğdu. Muhittin ve Hüsne Sarıçobanoğlu’nun cenazeleri, öğle vakti cuma sonrası, Akkuş Çamalan Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında dualarla toprağa verildi.