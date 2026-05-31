Kastamonu'nun turizm hareketliliğiyle öne çıkan ilçesi Abana ve çevresi, bayram tatilinde eşine az rastlanır bir doğa olayına sahne oldu. Bölgede etkili olan ani hava değişimiyle birlikte yerli ve yabancı tatilciler, aynı gün ve aynı coğrafyada hem yaz hem de kış mevsimini bir arada yaşama fırsatı buldu.

SAHİLDE KÜREK SÖRFÜ, 50 KİLOMETRE ÖTEDE KAR KEYFİ

Bayram tatili dolayısıyla Karadeniz sahilindeki Abana ilçesini tercih eden ziyaretçiler, zaman zaman yüzünü gösteren güneşle birlikte turkuaz rengi denizin tadını çıkardı. Sahildeki tatilcilerin denize girip kürek sörfü yaptığı anlarda, hava sıcaklığının aniden düşmesiyle birlikte ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki yüksek kesimlerde ise bambaşka bir manzara oluştu.

Yaklaşık 2 bin rakımlı Yaralıgöz Dağı’nın eteklerinde yer alan yaylalara lapa lapa kar yağdı. Bahar çiçeklerinin açtığı yaylalar, kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

DOĞANIN GÖRSEL ŞÖLENİ KAMERALARA YANSIDI

Kastamonu'ya gelen ziyaretçiler, kısa mesafelerle geçiş yaparak sahilde deniz keyfi yaşarken, yaylalarda ise beyaza bürünen doğanın ve rengarenk çiçeklerin oluşturduğu kontrastın tadını çıkardı. Aynı anlarda yaşanan bu iki farklı mevsimin sunduğu görsel şölen, doğaseverler tarafından cep telefonu kameraları ve dronlar vasıtasıyla anbean kayıt altına alındı.