Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İlk olayda Didim ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından lastik bot içerisindeki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bir diğer olayda ise Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 9 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldı.