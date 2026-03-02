Atburgazı Mahallesi sakinleri, meydanda Serhat Budak'ın (15) av tüfeğiyle yaralandığına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Budak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili Budak'ın arkadaşları K.Ç. (17) ve H.Ü'yü (18) gözaltına aldı.

Üç arkadaşın, boş olduğunu düşündükleri av tüfeği ile oynadıkları sırada tüfeğin ateş aldığı ve saçmaların Budak'ın vücudunun farklı yerlerine isabet ettiği öğrenildi.