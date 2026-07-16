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İstanbul'daki Ayasofya Camisi'nde İncil okudukları öne sürülen iki Rusya vatandaşının gözaltına alındığı iddiası gündeme geldi. Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, olayla ilgili araştırma başlattığını duyurdu.

Rus devlet haber ajansı TASS'ın aktardığına göre, başkonsolosluk yetkilileri şu ana kadar olayla ilgili kendilerine ulaşan resmi bir bilginin bulunmadığını, ancak diplomatların iddiaları incelemeye başladığını bildirdi.

Haberde ayrıca İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarının olayın yaşandığını doğruladığı ancak ayrıntı paylaşmadığı öne sürülürken, İstanbul Valiliği ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün konuya ilişkin soruları yanıtsız bıraktığı iddia edildi.

TCK 216'DAN İŞLEM YAPILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Rus basınında yer alan iddialara göre Victoria ve Igor isimli iki Rusya vatandaşı, 13 Temmuz'da Ayasofya Camisi'nde İncil okudukları sırada güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle polis merkezine götürüldü.

Söz konusu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlaması kapsamında işlem yapıldığı ileri sürüldü.

Öte yandan, iki Rus vatandaşının konakladığı otelin, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatı gerekçe göstererek konu hakkında bilgi vermediği iddia edildi. Yetkili makamlardan ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.