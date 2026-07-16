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U20 Erkek Milli Basketbol Takımı, FIBA U20 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Litvanya'yı 67-61 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan ay-yıldızlı ekip, ilk çeyreği 25-16 üstün tamamladı. Litvanya ikinci periyotta farkı azaltmasına rağmen üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü yeniden eline alan milliler, parkeden altı sayılık farkla galibiyetle ayrıldı.

KAAN ONAT'TAN DOUBLE-DOUBLE

Milli takımda Kaan Onat, 23 sayı ve 12 ribaundluk double double performansıyla galibiyetin mimarı oldu.

Yağız Aksu 11 sayı, Salih Altuntaş ise 10 sayıyla çift haneli skor üreterek zafere önemli katkı verdi.

Litvanya'da ise Dominykas Grunkis 12, Mantas Juzenas 11 sayıyla mücadele etti.

RAKİP EV SAHİBİ SLOVENYA

Bu sonuçla FIBA U20 Avrupa Şampiyonası'nda son sekiz takım arasına kalan U20 Erkek Milli Takımımız, çeyrek finalde ev sahibi Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlılar, Slovenya engelini aşması halinde adını yarı finale yazdıracak.