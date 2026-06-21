Kaynak: DHA

Ankara’da gerçekleştirilen Avrupa Gazeteciler Federasyonu Olağan Toplantısı kapsamında, Avrupa’nın dört bir yanından gelen gazeteciler Polatlı’da ağırlandı.

Uluslararası ajanslar ve çeşitli basın kuruluşlarında görev yapan basın mensupları, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Gordion Antik Kenti’ni ziyaret ederek bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Program kapsamında gazetecilere, Frig uygarlığının başkenti olan Gordion’un tarihi önemi ve arkeolojik değerleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Ziyaret boyunca katılımcılar, kentin binlerce yıllık geçmişine tanıklık ederek bölgeye hayranlıklarını dile getirdi.

Gerçekleştirilen organizasyon ile Polatlı’nın ve Gordion’un uluslararası alanda tanıtımına önemli katkı sağlanırken, bölgenin turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

Yetkililer, Dünya Mirası Gordion’un eşsiz tarihi güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmaya ve anlatmaya devam edeceklerini ifade etti.

GORDİON ANTİK KENTİ

Gordion Antik Kenti, İç Anadolu Bölgesi’nde, Ankara il merkezinin yaklaşık 90 kilometre güneybatısında ve Polatlı ilçesinin yaklaşık 18 kilometre kuzeybatısında, Yassıhöyük mahallesinde yer alır.



4500 yıllık uzun bir zaman dilimi süresince Gordion ve çevresindeki yerleşim çok az kesintiye uğramıştır. Yaklaşık olarak MÖ 2500 yıllarında Gordion’da başlayan yerleşim, günümüzde antik kentin bitişiğinde yer alan Yassıhöyük’te halen devam etmektedir. Bu durum Gordion’u en uzun süre yerleşimin görüldüğü, dünyanın nadir alanlarından biri yapmaktadır.



Doğudaki (Asurlular, Babilliler, Hititler) ve batıdaki (Yunanlılar, Romalılar) büyük imparatorlukların kesişme noktasında yer alan Gordion, Ege ve Akdeniz'i Yakın Doğu'ya bağlayan ticaret yolları üzerinde stratejik bir konuma sahiptir.



Gordion, MÖ 1. binyılın başlarında, özellikle en ünlü kralı Midas'ın hükümdarlığı sırasında, Küçük Asya'nın çoğunu kontrol eden Frigya Krallığı’nın en iyi belgelenmiş yerleşim yeridir. Frigya'nın politik ve kültürel merkezi olan Gordion ve çevresi, tanıklık ettiği Frig uygarlığını tanımak için önemli bir arkeolojik alandır.

Gordion ve çevresinde çok az sayıda Frig yazıtı bulunduğundan, Frig uygarlığına ilişkin bilgiler öncelikle arkeolojik kanıtlar sayesinde elde edilmektedir.



FRİG TÜMÜLÜSLERİ



Gordion ve çevresi, geniş bir alan üzerinde, tarihi MÖ 9. yüzyıla kadar uzanan çeşitli ölçülerdeki tümülüslerle kaplıdır. Tümülüsler Frig soyluları ve ileri gelen kişilerin mezarlarıdır.