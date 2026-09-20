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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye'de 12 Eylül'de başlayan “Ailem Güvende” operasyonları, Avrupa ülkelerinin de gündemine girdi. Fransa, İsveç, Finlandiya, Almanya, İzlanda, Danimarka ve Hollanda, operasyonlara ilişkin ortak bildiri yayımladı.

Bildiride Türkiye'deki uygulamalara ilişkin endişeler dile getirilirken, İtalya'nın ortak açıklamada yer almaması dikkat çekti. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki hükümetin bildirinin imzalanmaması yönünde talimat verdiğinin öğrenildiği aktarıldı.

7 ÜLKEDEN ORTAK BİLDİRİ

Yedi ülkenin yayımladığı bildiride, 12 Eylül'den bu yana LGBTİ+ bireylere, insan hakları savunucularına ve LGBTİ+ örgütlerine yönelik eylemlerden duyulan endişe ifade edildi.

Bildiride ayrıca barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüğü ile ifade özgürlüğünün korunması gerektiği vurgulandı. Ülkeler, Türkiye'nin uluslararası insan hakları hukuku ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerine dikkat çekti.

MELONİ'NİN İMZA KARARI DİKKAT ÇEKTİ

Fransa, İsveç, Finlandiya, Almanya, İzlanda, Danimarka ve Hollanda bildiride yer alırken, İtalya'nın imza atmaması dikkat çekti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, hükümetine ortak açıklamaya imza atılmaması yönünde talimat verdiği bildirildi. Bu gelişme, Avrupa ülkelerinin ortak açıklamasında öne çıkan başlıklardan biri oldu.

OPERASYONLARDA 82 KİŞİ TUTUKLANDI

“Ailem Güvende” operasyonları kapsamında 17 Eylül itibarıyla 116 kişinin gözaltına alındığı, bunların 44'ünün LGBTİ+ hak savunucusu olduğu bildirildi. Aynı süreçte 82 kişinin tutuklandığı, tutuklananlar arasında 25 LGBTİ+ aktivisti veya derneklerle bağlantılı kişinin bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan soruşturmalara ilişkin resmi açıklamalarda operasyonların “fuhuş”, “müstehcenlik”, uyuşturucu bulundurma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi suçlamalar kapsamında yürütüldüğü belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonlarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini açıklamıştı.