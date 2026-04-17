UEFA Avrupa Ligi’nde Aston Villa, Bologna karşısında sergilediği üstün performansla adını yarı finale yazdırdı.

ASTON VILLA GÜLE OYNAYA TURLADI

İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan Aston Villa, rövanşta Villa Park’ta Bologna karşısında hata yapmadı.

İngiliz temsilcisi sahadan 4-0 galip ayrıldı ve toplam skoru 7-1’e getirerek rahat şekilde son dört takım arasına kaldı.

WATKINS TARİHE GEÇTİ

Karşılaşmanın 16. dakikasında sahneye çıkan Ollie Watkins, takımının ilk golünü attı.

Bu gol aynı zamanda yıldız forvetin Aston Villa kariyerindeki 100. golü oldu. Watkins böylece kulüp tarihinde bu barajı aşan önemli isimler arasına girdi.

GOL YAĞMURU DEVAM ETTİ

Morgan Rogers kullandığı penaltıdan yararlanamasa da Aston Villa baskısını sürdürdü.

Emiliano Buendia 26'da ağları havalandırırken ardından Rogers ilk yarının sonlarında attığı golle kaçan penaltıyı telafi etti. Karşılaşmada son sözü ise 89'da savunma oyuncusu Ezri Konsa söyledi.

YARI FİNALDE PREMIER LİG EŞLEŞMESİ

Aston Villa yarı finalde bir başka İngiliz ekibi Nottingham Forest ile eşleşti.

İlk maç 30 Nisan’da Nottingham’da, rövanş ise 7 Mayıs’ta Birmingham’da oynanacak.

EMERY FAKTÖRÜ

Teknik direktör Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, son yıllarda Avrupa kupalarında dikkat çekici bir yükseliş gösteriyor.

Tecrübeli teknik adamın Avrupa kupalarındaki başarısı, takımın şampiyonluk umutlarını artırmış durumda.

UEFA Avrupa Ligi'ni Villarreal (1) ve Sevilla (3) ile toplamda 4 kez kazanan Emery, Aston Villa'yı ise ikinci kez yarı finale çıkardı.