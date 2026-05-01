Küresel piyasalar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle birçok borsanın işleme kapalı olduğu sakin bir güne uyandı. ABD'den gelen son büyüme verileri, beklentilerin altında kalsa da ekonomik canlılığın sürdüğüne dair sinyaller verirken; dünya genelindeki tatil modu işlem hacimlerini sınırlı tutuyor.

Avrupa genelinde piyasaların büyük bölümü bayram tatili dolayısıyla kapalı kalırken, kıtada işlem gören nadir merkezlerden biri olan İngiltere’de satıcılı bir seyir izleniyor. Düşük işlem hacmiyle hareket eden piyasalarda, saat 10.25 verilerine göre Stoxx Europe 600 endeksi hafif bir gerilemeyle 611 puanda tutunmaya çalışıyor. İşlemlerin devam ettiği Londra borsasında ise FTSE 100 endeksi %0,38’lik bir düşüşle 10.339 puan seviyelerinde dengeleniyor.

MERKEZ BANKALARI "BEKLE-GÖR" MODUNDA

Para politikası cephesinde ise gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) üzerindeydi. Her iki banka da nisan ayı toplantılarında piyasa beklentileriyle uyumlu bir şekilde faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı. ECB Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi’nde enflasyonun %3’e tırmanmasına karşın risklerin dengesiz dağıldığını vurgularken, enerji fiyatlarındaki artışın enflasyonu bir süre daha %2 hedefinin üzerinde tutabileceği uyarısında bulundu.

HAZİRAN AYI KRİTİK EŞİK

Enflasyon rakamlarının hem Avro Bölgesi'nde (%3) hem de Almanya'da (%2,9) yukarı yönlü ivme kazanması, yatırımcılar arasındaki faiz beklentilerini de güncelledi. Piyasa aktörleri, ECB’nin ilk faiz artırım hamlesi için haziran ayı toplantısını en güçlü aday olarak görmeye başladı. Veri takviminin zayıf olduğu bu tatil gününde analistler, merkez bankalarından gelecek şahin sinyallerin ve makroekonomik verilerin yön tayininde etkili olmaya devam edeceğini belirtiyor.