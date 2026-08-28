Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Avcılar’da yangın: Bina tahliye edildi: Mahalle sakinleri sokağa döküldü

Avcılar’da yangın: Bina tahliye edildi: Mahalle sakinleri sokağa döküldü

İstanbul Avcılar’da 6 katlı bir apartmanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisi ile yandaki binaya sirayet etti. Bina içerisinde korku ve panik halinde binayı tahliye etti. Büyük bir gürültü ile tüp patlaması meydana geldi.

Kaynak: DHA
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Avcılar’da yangın: Bina tahliye edildi: Mahalle sakinleri sokağa döküldü - Resim: 1

Avcılar’da 6 katlı apartmanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki binanın çatısına sıçradı. İki binanın çatısı kullanılamaz hale gelirken, apartman sakinleri tahliye edildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

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Avcılar’da yangın: Bina tahliye edildi: Mahalle sakinleri sokağa döküldü - Resim: 2

Yangın Avcılar Tahtakale mahallesinde bulunan 6 apartmanın çatısında yangın çıktı. Çatıda süren tadilat sırasında çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alevler kısa sürede bitişikteki binanın çatısına sıçradı. Çatı alev alev yanarken gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın sırasında zaman zaman patlamalar da yaşandı.

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Avcılar’da yangın: Bina tahliye edildi: Mahalle sakinleri sokağa döküldü - Resim: 3

Yangının çıktığı ve çatıların alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yangın sırasında yaşanan patlamalar da görülüyor. Çevrede yaşana panik anları da görüntülerde yansıyor.

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Avcılar’da yangın: Bina tahliye edildi: Mahalle sakinleri sokağa döküldü - Resim: 4

Yangın çıkan binada oturan Ramazan Demir, "Kimse yoktu evde ben işten geliyorum. Yanan komşunun evi. Ben alt katta orutuyorum." dedi. Bina sakinlerinden Mahmut Yılmaz ise, "Çatıda tadilat vardı.

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Avcılar’da yangın: Bina tahliye edildi: Mahalle sakinleri sokağa döküldü - Resim: 13
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