Avcılar’da yangın: Bina tahliye edildi: Mahalle sakinleri sokağa döküldü

Yangın Avcılar Tahtakale mahallesinde bulunan 6 apartmanın çatısında yangın çıktı. Çatıda süren tadilat sırasında çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alevler kısa sürede bitişikteki binanın çatısına sıçradı. Çatı alev alev yanarken gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın sırasında zaman zaman patlamalar da yaşandı.