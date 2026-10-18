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Kaynak: DHA

Cihangir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ters yönden gelen otomobildeki kişilerle, kendi yolunda ilerleyen sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Cenazeleri olduğunu belirterek yol verilmesini isteyen kişilerle yaşanan tartışmanın ardından sürücü yoluna devam etti.

Bunun üzerine şüpheliler, tartıştıkları sürücüyü evinin önüne kadar takip etti. Otomobilden inen şüpheliler, eve giren sürücünün dışarı çıkmasını istedi. Evdekilerin karşı çıkmasına rağmen dışarı çıkan sürücü, çıkan arbedede boynundan bıçaklandı. Şüpheliler daha sonra geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

SÜRÜCÜNÜN YAKINLARINI DA BIÇAKLADILAR

Bu kez sürücünün yakınları kaçan şüphelileri takip etti. İki sokak ileride şüphelilerle tartışan 2 kişi daha bıçakla yaralandı. Toplam 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheliler kaçarken, park halindeki bir otomobile de çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.