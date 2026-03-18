Olay, dün saat 20.30 sıralarında Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndan Avcılar’a sefer yapan halk otobüsünde gerçekleşti. Şoförün durakları karıştırması ve güzergah dışına çıkması yolcuların dikkatini çekti. Yolculuk sırasında direksiyon hakimiyeti ve hataları fark edilen şoför, yolcuların şikayeti sonrası İETT Hareket Amirliği’ne bildirildi. Amirlikteki görevliler, aracın alkollü kullanıldığını anlayarak Avcılar Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Amirliği’ne haber verdi.

Olay yerine sevk edilen ekip, şoför F.G.’nin 1.5 promil alkollü olduğunu tespit etti. F.G., gözaltına alınarak Avcılar Polis Merkezi’ne götürüldü ve 25 bin lira para cezası kesildi. Halk otobüsü yediemin otoparkına çekildi.