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Kaynak: DHA

Denizköşkler Sahili’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık tutmak için kayalıklara çıkan Ahmet D., dengesini kaybederek denize düştü.

Durumu fark eden çevredekiler, boğulma tehlikesi geçiren Ahmet D.'yi sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ahmet D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ahmet D., burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ahmet D.’nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.