Denizköşkler Sahili’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık tutmak için kayalıklara çıkan Ahmet D., dengesini kaybederek denize düştü.

Avcılar sahilinde hüzünlü veda: Balık tutarken denize düştü - Resim : 1

Durumu fark eden çevredekiler, boğulma tehlikesi geçiren Ahmet D.'yi sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Bakırköy açıklarında denize düşen gemici kurtarıldıBakırköy açıklarında denize düşen gemici kurtarıldıGündem

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ahmet D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ahmet D., burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ahmet D.’nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Avcılar sahilinde hüzünlü veda: Balık tutarken denize düştü - Resim : 3