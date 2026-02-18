Akademik takvimde yer alan bilgilere göre, ödeme tamamlandıktan sonra fakültece gerçekleştirilecek otomatik ders kaydı sonrasında öğrenci statüsü "Devamlı Öğrenci" şeklinde güncellenecek. Kayıt yenileme işlemlerini belirtilen süre içinde tamamlamayan öğrenciler bahar dönemi derslerine erişim sağlayamayacak.
AUZEF kayıt yenileme işlemleri 18 Şubat 2026’da başlayıp 1 Mart 2026’da sona erecek.
Fakülte tarafından yayımlanan 2025-2026 Bahar Yarıyılı kayıt yenileme kılavuzunda şu bilgiler yer alıyor:
Kayıt Yenileme Tarihleri: 18 Şubat 2026 - 01 Mart 2026
Ders Seçim Tarihleri: 23 Şubat 2026 - 01 Mart 2026
Ders Ekle-Sil Tarihleri: 02 Mart 2026 - 08 Mart 2026
Üstten Ders Alma Tarihleri: 02 Mart 2026 - 08 Mart 2026