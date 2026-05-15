Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Çakmak ile Gazetecilik Bölümü Ortak Eğitim Koordinatörü Dr. Lütfi Pınar, ATSO Başkanı Ahmet Koçaş’ı ziyaret ederek Ortak Eğitim Programı hakkında bilgi verdi. Görüşmede öğrencilerin sektör deneyimi kazanması ve istihdama katkı sağlayacak çalışmalar ele alındı.

ÜNİVERSİTE İLE İŞ DÜNYASI BİR ARAYA GELDİ

Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Çakmak ve Gazetecilik Bölümü Ortak Eğitim Koordinatörü Dr. Lütfi Pınar, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş’ı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, üniversite bünyesinde yürütülen Ortak Eğitim Programı kapsamında öğrencilerin eğitim süreçleri devam ederken iş dünyasıyla doğrudan buluşturulmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Programın kapsamı, işleyişi ve özel sektöre sağlayacağı katkılar üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

“ÖĞRENCİLER MEZUN OLMADAN İŞ TECRÜBESİ KAZANIYOR”

Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Çakmak, programın uygulamalı eğitim modeli olarak yürütüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Aksaray Üniversitesi bünyesinde öğrenim gören öğrencilerin, eğitim gördükleri alanlarla ilgili sektörlerde son sınıfta bir yıl boyunca tam zamanlı olarak görev almasını esas alan uygulamalı bir eğitim modeli olarak yürütülüyor. Program sayesinde öğrenciler henüz mezun olmadan iş tecrübesi kazanırken, iş dünyasının beklentilerini yakından tanıma fırsatı elde ediyor.”

Çakmak, program kapsamında firmalar ile üniversite arasında protokol sürecinin yürütüldüğünü, öğrencilerin anlaşmalı işletmelerde uygulamalı eğitim aldığını ifade etti.

Ayrıca öğrencilerin performans değerlendirmelerinin dönem sonunda işletmeler tarafından sistem üzerinden gerçekleştirildiğini belirten Çakmak, “Böylece hem öğrencilerin mesleki yeterliliklerinin artırılması hem de mezuniyet sonrası istihdam süreçlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca öğrencilerin sigortaları üniversite tarafından karşılanmakta ve işvereni sigorta yükümlülüğünden muaf tutuyoruz.” dedi.

“GENÇLERİN KARİYER GELİŞİMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ”

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş ise üniversite-sanayi iş birliğinin önemine dikkat çekti. Koçaş açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Gençlerimizin eğitim süreçlerinde iş hayatıyla erken dönemde buluşmaları hem mesleki gelişimleri hem de istihdam süreçleri açısından çok kıymetlidir. Eğitim-sanayi-istihdam birlikteliğinin koordinasyonunu sağlamak amacıyla gençlerimize yönelik gerçekleştirilen iş birliklerini son derece önemsiyoruz.”

Koçaş, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sunacak her çalışmayı desteklemeye devam edeceklerini belirterek, gençlerin gelişimi ve istihdamının ülke geleceği açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

İŞ BİRLİĞİ MESAJI VERİLDİ

Ziyarette ayrıca eğitim kurumları ile iş dünyası arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, öğrencilerin sektör deneyimi kazanması ve bölgesel istihdama katkı sağlayacak projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Üniversite ve iş dünyası arasında yürütülen ortak çalışmaların önümüzdeki süreçte daha da geliştirilmesi ve öğrencilerin uygulamalı eğitim imkanlarının artırılması hedefleniyor.