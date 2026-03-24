Özel hayatını gizli tutmaya özen gösteren ünlü sanatçı Atiye, kızı Ferah Feza’nın yeni yaşını görkemli bir partiyle kutladı. Sosyal medyada paylaşılan kutlama kareleri, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak gündeme oturdu. "Salla" ve "Ya Habibi" gibi hit şarkılarıyla tanınan sevilen şarkıcı Atiye, 7 yaşına giren en büyük kızı Ferah Feza için özel bir organizasyon düzenledi.

MASALSI ATMOSFER

Özenle hazırlanan süslemeler ve renkli detaylar, davetlilere masalsı bir atmosfer sundu.

Paylaşılan fotoğraflar, sanatçının takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı ve beğeni yağmuruna tutuldu.

2018 yılında prodüktör Erol Sebebci ile Almanya’da hayatını birleştiren Atiye, son yıllarda vaktinin büyük bir kısmını ailesine ayırıyor. Sanatçının aile tablosu ise her geçen yıl büyüyor.

Türk pop müziğine getirdiği etnik dokunuşlar ve enerjik sahne performanslarıyla tanınan Atiye, sadece bir şarkıcı değil; aynı zamanda başarılı bir söz yazarı, dansçı ve müzisyendir. Hollandalı bir anne ve Antakyalı bir babanın kızı olan sanatçı, kültürel zenginliğini müziğine yansıtarak sektörde kendine özgü bir yer edindi.

KARİYER BASAMAKLARI

1988 yılında Almanya'nın Bremen kentinde dünyaya gelen tam adıyla Atiye Deniz Yılmaz, müzik yolculuğuna çok genç yaşlarda başladı. Henüz 17 yaşındayken çıkardığı ilk albümüyle dikkatleri üzerine çeken sanatçı, kariyeri boyunca şu başarılara imza attı:

Hit Fabrikası: "Salla", "Muamma", "Budur" ve "Ya Habibi" gibi şarkılarıyla Türkiye genelinde liste başı oldu.

Uluslararası Başarı: 2011 yılında MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nde "En İyi Türk Sanatçı" seçilerek başarısını global düzeye taşıdı.

Enstrüman ve Dans: Sahne şovlarında profesyonel dans koreografilerini sergilemesinin yanı sıra, piyano ve darbuka çalmasıyla da biliniyor.

MÜZİKAL ÜRETİMİNE DEVAM EDİYOR

Sanat dünyasının kalabalığından ziyade aile yaşantısıyla gündeme gelmeyi tercih eden Atiye, eğitimini Almanya, Hollanda, Fransa ve Türkiye’de tamamladı. Bu sayede beş dil (Türkçe, Almanca, İngilizce, Felemenkçe, Fransızca) konuşabilen sanatçı, 2018 yılında prodüktör Erol Sebebci ile evlendi.

Bugünlerde üç kız çocuğu (Ferah Feza, Neva ve Rumi) annesi olan Atiye, hem annelik heyecanını yaşıyor hem de müzikal üretimlerine devam ederek hayran kitlesini genişletmeyi sürdürüyor.