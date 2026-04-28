Olaylar dizisi, saldırganın elindeki av tüfeğiyle Atina merkezindeki Ulusal Sosyal Güvenlik Kurumu (EFKA) ofisine girmesiyle başladı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre çevreye ateş açan şahıs, bir kurum çalışanını yaraladıktan sonra kayıplara karıştı.

İlk saldırının hemen ardından, aynı şüphelinin Atina Temyiz Mahkemesi binasına yöneldiği bildirildi. Mahkemenin zemin katında devam eden silahlı saldırıda birkaç kişinin daha yaralandığı açıklandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, en az üç yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

OLAY YERİNDE GİZEMLİ ZARFLAR

Saldırganın motivasyonu henüz resmi olarak açıklanmasa da devlet televizyonu ERT News, dikkat çekici bir detayı paylaştı. İddiaya göre saldırgan, adliye binasındaki eyleminin ardından yere içinde belgeler bulunan zarflar fırlattı ve bu belgelerin saldırının gerekçesi olduğunu bağırdı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE SORUŞTURMA

Polis ekipleri, saldırılarda kullanılan av tüfeğini mahkeme binasında ele geçirdi. Silah bulundurma yasalarının oldukça katı olduğu ve ateşli silah şiddetinin nadir görüldüğü Yunanistan'da, olay derin bir yankı uyandırdı.

Atina Emniyet Müdürlüğü, kimliği belirlenen şüphelinin yakalanması için operasyonları sürdürüyor. Yetkililerin önümüzdeki saatlerde konuya ilişkin detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.