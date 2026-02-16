Atatürkçü düşünce derneği, Cumhuriyet karşıtı açıklamalarıyla bilinen Fatih Tezcan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ADD'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Atatürkçü Düşünce Derneği olarak, vatanımızı işgalden, milletimizi esaretten kurtaran Türk Ulusal Bağımsızlık Savaşı’nın muzaffer Başkomutanı, Cumhuriyetimizi yoktan var eden Büyük Devrimci, değişmez Önder’imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e asılsız ve hadsiz ifadelerle hakaret etmeyi marifet sanan Fatih Tezcan adlı şahıs hakkındaki suç duyurumuzu basınımızın ve aziz milletimizin bilgi ve ilgisine sunarız.