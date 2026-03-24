Gebze Alaettin Kurt Anadolu Lisesi’nde Tarih Öğretmeni ve Eğitim-İş Sendikası İşyeri Temsilcisi olarak görev yapan T.Ç'nin görev yeri değiştirildi.

İddiaya göre, öğretmen T.Ç sınıfında oluşturduğu Atatürk Köşesi ve astığı Türk Bayrağı nedeniyle okul yönetimiyle karşı karşıya geldi. Yönetimle tartışma yaşayan öğretmen, bu sebeple "sürgün" mahiyetinde bir atama kararıyla cezalandırıldığını iddia etti.

​"ATATÜRK’Ü SAVUNMAK SUÇ DEĞİL ONURDUR"

​Yeni görev yerinin ikametinden 85 kilometre uzaklıktaki Karamürsel ilçesinde bir okul olduğunu ifade eden T.Ç sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada karara sert tepki gösterdi. Kararın ideolojik bir baskı olduğunu savunan T.Ç. "Sınıfıma Atatürk Köşesi yaptığım ve Türk Bayrağı astığım için okul müdürüyle karşı karşıya geldim. Baskıya boyun eğmeyip o köşeyi yeniden kuran onurlu bir öğretmen olarak bugün 85 km uzağa sürgün edildim. Bu karar bir eğitim tedbiri değil, bir tasfiye operasyonu ve Cumhuriyet rövanşizmidir" ifadelerini kullandı.

​HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILIYOR

​Açıklamasında okul yönetimine de seslenen Ç. yapılan uygulamanın "mobbing" olduğunu öne sürerek konuyu yargıya taşıyacağını ifade etti. T.Ç. "Atatürk ilke ve devrimlerini savunmak bir öğretmenin asli görevidir. Bu keyfi ve ideolojik kararın hesabını hukuk önünde vereceksiniz" dedi.