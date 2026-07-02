Bu kez kulisler değil, yıldızlar konuştu. Astrolog Aslıhan Yılmaz, CHP'de ağustos ayında taşların yerinden oynayacağını, Kılıçdaroğlu'nun geri planda kalacağını, Özgür Özel'in ise hem yeni bir döneme gireceğini hem de dava ve soruşturma iddialarıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Astrolog Yılmaz'ın CHP'deki sürece ilişkin tahminleri şöyle:

Sayın Kılıçdaroğlu'nun kalıcı olacağını düşünmüyorum. Böyle bir öngörü vardı, bunu söylemiştim. Yeni bir parti kurulmasını ya da partinin bölünmesini beklemiyorum. Bundan kaynaklı olarak özellikle Ağustos ayının sonu veya Eylül'ün başı gibi bir süreç olabilir. Derecelere göre değişebilmekle birlikte, özellikle Ağustos ayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri planda kalması; aynı zamanda Özgür Özel için bir dönüm noktası diyebileceğimiz, "Artık dayanamıyorum" ya da "Yeni bir yol izliyorum" dediği bir noktada ani bir dönüşü gösteriyor.

"KILIÇDAROĞLU AĞUSTOS'TA GİDİYOR"

Burada en önemli transitlerden bir tanesi Uranüs'ün İkizler burcuna geçmesiydi. Uranüs çok hızlı bir gezegendir ve bize beklenmeyeni getirir. Hiç kimsenin aklına gelmeyen bir süreçte, CHP zaten bunu deneyimlemişti; bu mutlak karar çok ani bir şekilde çıkmıştı. Bunu videoda konuşmuştuk. Eski isimlerin adının geçebileceği veya geri dönebileceği süreçler yaşanacaktı ki Kemal Kılıçdaroğlu da bu süreçte haritanın tetiklenmesiyle birlikte, yaptığımız öngörünün doğruluğunu gösteriyor. Özellikle Ağustos ayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri çekilmesi, Özgür Özel'in daha güçlü bir şekilde ayakta durabileceği bir süreci başlatacak. Buna Ağustos tutulmaları diyebiliriz.

"ÖZGÜR ÖZEL KALICI OLABİLİR"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin haritasına dönecek olursak, farklı isimlerin ön plana çıkabileceğini görüyoruz; bu genel başkanlık ya da cumhurbaşkanlığı için olabilir. Ani bir değişim söz konusu ancak bu Özgür Özel'in tamamen bırakması gibi değil, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi iki ismin konuşulabileceği bir süreç yaşanabilir. Bu durum CHP için yeni bir aday veya yeni bir isimle anılabilecek bir süreçtir; ancak Özgür Özel'in de bu mücadele içerisinde kalıcı olabileceği ve kazanabileceği bir evreye girilecektir.

"ÖZEL TUTUKLANABİLİR AMA ÇOK KALMAZ"

Bununla birlikte haritada şöyle bir durum var; özellikle Ağustos veya Eylül ayında Sayın Özgür Özel ile ilgili birtakım davalar gündeme gelebilir. 12. evden kaynaklı etki aldığı için "Tutuklanacak mı?" gibi telaş yaratabilecek durumlar olabilir. Ancak ben bu sürecin, Ekrem İmamoğlu kadar sert bir etki alacağını düşünmüyorum. Özgür Özel ile ilgili tutukluluk söyleminin gündeme gelebileceğini harita gösteriyor. 2025 yılı Mayıs ayında başlayan ve yaklaşık 2,5 yıl sürecek olan sert bir Satürn etkisi var. Jüpiter'in konumu bir şans sağladığı için bu bir gözaltı kararı olabilir ancak yıllar veya aylar sürecek bir tutukluluktan ziyade; gözaltına alınma, serbest bırakılma ya da soruşturma başlatılması gibi tutuklanmaya yakın haberler duyabiliriz. Uzun süreli bir tutukluluk süreci görünmüyor. Ekim ayının sonuna kadar bu tarz gündemleri görebiliriz.