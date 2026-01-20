Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta hareketli saatler yaşanıyor. Demir Ege Tıknaz’ın Braga’ya transferi beklenirken, Rafa Silva’nın da eski takımı Benfica’ya dönmesi gündemde. Tammy Abraham için ise Aston Villa devreye girerken, transferin sonuçlanmak üzere olduğu öğrenildi.

TRANSFERDE SON AŞAMA

Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre, Serdal Adalı, Aston Villa yetkilileriyle pazarlık halinde. Tammy Abraham transferi için görüşmeler oldukça hareketli.

Tammy Abraham, eski takımına dönmeye sıcak bakıyor. Siyah-beyazlı ekip, bonservis fiyatını yükseltmek için pazarlığa devam ediyor.

ASTON VILLA'DA MUAZZAM PERFORMANS

Beşiktaş'ın 28 yaşındaki İngiliz forveti, 2018/19 sezonunda kiralık olarak Aston Villa forması giymişti. Dev santrfor, İngiliz ekibiyle çıktığı 40 maçta 26 gol atarken 3 de asist yapmıştı.