Beşiktaş'ta Karaarslan İnşaat ile yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde Başkan Serdal Adalı transfer çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

'KIŞ SEZONUNDA TRANSFER YAPMAK MALİYETLİ'

Ara dönemde transfer yapmanın zor olduğunu belirten Adalı, "Boşta kalan oyunculardan daha çok, bizim istediğimiz ve takımında oynayan futbolcular üzerinde yoğunlaşmış durumdayız. Tahmin ediyorum 1 hafta içinde görüştüğümüz transferler için sonuç alırız. Kış sezonunda transfer yapmak maliyetli." dedi.

'HOCAMIZ SOL KANAT, STOPER VE 6 NUMARA İSTİYOR'

Hücumdan çok savunma bölgesine transfer ihtiyacı hissettiklerini vurgulayan Adalı, "Paulista ve Jurasek gitti. Oyuncular gitmeden önce de teknik kadro savunmaya transfer istiyor. Hocamız sol kanat, stoper ve 6 numara istiyor. Yapılan transferlerin arkasındayım. Her şeyden önce karakterli oyuncular." diye konuştu.

'DEMİR EGE GİTMEK İSTİYOR'

Takımdan üç oyuncunun ayrılık durumu olduğuna değinen Adalı, "Demir Ege'ye teklif geldi. Demir Ege gitmek istiyor. Görüşüyoruz. Bir de gidebilecekler listesinde Rafa var. Abraham'a teklif var ama gitmesine sıcak bakmıyoruz. Onun haricinde teklif gelen futbolcu yok." dedi.

'TAMMY'İ YOLLAYALIM DİYE BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK'

Öte yandan Tammy Abraham için Aston Villa'dan gelen teklif hakkında konuşan Serdal Adalı, "Abraham için resmi sayılabilir bir teklif var. Serkan Reçber'e ulaşmışlar. İngiltere'den başka bir takım daha ilgileniyor. Tammy'yi yollayalım diye bir düşüncemiz yok. Yerini doldurmak kolay değil çünkü. Bize gelen teklifte herhangi bir oyuncu takası önerilmedi. Bizim teknik kadronun Aston Villa'dan istediği oyuncular var, onları da ilettik kendilerine." ifadelerini kullandı.

'BENFICA'YA RAFA SILVA İÇİN TALEBİMİZİ İLETTİK'

Son olarak Benfica'nın ilgilendiği Rafa Silva hakkında da açıklamalarda bulunan Serdal Adalı Portekizli yıldızın durumunu şu sözlerle özetledi:

"Benfica Rafa ile ilgili bir girişimde bulundu. Onlara talebimizi ilettik. O mertebede bir çizgiye gelirse Rafa gider. Gelmezse de Rafa burada kalır ve Beşiktaş'ın oyuncusu olarak hayatına devam eder."