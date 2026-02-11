Yeniçağ Gazetesi
11 Şubat 2026 Çarşamba
Aşk, para ve kariyer bugün neler bekliyor? 11 Şubat günlük burç yorumları

Aşk, para ve kariyer bugün neler bekliyor? 11 Şubat günlük burç yorumları

Bugün gökyüzü kararlar, iletişim ve duygusal netlik konularını ön plana çıkarıyor. İşte 12 burç için özel yorumlar...

Gül Devrim Koyun
KOÇ

Enerjin yüksek ama sabırsızlık yapmamaya dikkat. İş hayatında hızlı kararlar alabilirsin; detayları gözden kaçırma. Aşkta netlik zamanı. Hislerini açıkça ifade etmek sana

BOĞA

Maddi konular gündeminde olabilir. Harcamalarını dengelemek önemli. İlişkilerde güven duygusu ön planda. Partnerinle gelecek planları konuşabilirsin. Akşam saatleri huzurlu.

İKİZLER

İletişim trafiğin artıyor. Telefonlar, mesajlar, toplantılar… Yoğun ama verimli bir gün. Aşkta sürpriz bir gelişme olabilir. Kararsız kalmamaya çalış.

YENGEÇ

Duygusal hassasiyetin artabilir. Geçmiş konular tekrar gündeme gelebilir. Affetmek ve bırakmak sana iyi gelecek. Aile içinde güzel bir haber alabilirsin.

ASLAN

Sahne senin! Bugün dikkat çekiyorsun. İş ortamında fikirlerin beğenilebilir. Aşkta romantik bir sürpriz var. Egonu değil kalbini dinle.

BAŞAK

Detaylara odaklısın ve bu sana başarı getiriyor. Ancak fazla eleştirel olmamaya dikkat. Sağlıkla ilgili küçük bir düzenleme yapma zamanı. Aşkta netlik kazanıyorsun.

TERAZİ

Denge arayışın bugün ön planda. Kararsız kaldığın bir konuda artık seçim yapman gerekebilir. İlişkilerde uyum yakalanıyor. Sosyal bir davet keyfini yerine getirebilir.

AKREP

Sezgilerin çok güçlü. İçine doğan şeyler boş çıkmayabilir. Gizli kalan bir konu açığa çıkabilir. Aşkta derin konuşmalar var. Kontrolü bırakmak sana iyi gelecek.

YAY

Yeni planlar, yeni hayaller! Seyahat ya da eğitimle ilgili bir gelişme olabilir. Aşkta heyecan var ama acele karar verme. Enerjin çevrene ilham veriyor.

OĞLAK

Kariyer odaklı bir gün. Üstlerinle önemli bir görüşme yapabilirsin. Sorumlulukların artsa da karşılığını alacaksın. Aşkta duvarlarını biraz indirmen gerekebilir.

KOVA

Farklı fikirlerinle dikkat çekiyorsun. Yaratıcılık gerektiren işler için harika bir gün. Aşkta beklenmedik bir mesaj alabilirsin. Özgürlüğüne düşkünlüğün artıyor.

BALIK

Hayal gücün yüksek, sezgilerin kuvvetli. Sanatsal ya da ruhsal konularla ilgilenmek sana iyi gelebilir. Aşkta romantik ama hassas bir gün. Kırılgan olmamaya dikkat.

