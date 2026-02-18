2023 yılında oyuncu Bülent Şakrak ile evliliğini sonlandıran Düvenci, ayrılığın ardından kalbini radyo programcısı Güçlü Mete’ye kaptırmıştı. Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları romantik karelerle dikkat çeken çift hakkında şimdi de evlilik teklifi iddiası konuşuluyor.

Geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülenen ikiliye 14 Şubat planları sorulduğunda Düvenci, sevgilisinin kendisi için özel bir sürpriz hazırladığını söylemişti. “Sabah uçağa atlayıp baş başa bir yere kaçacağız. Geçen yıl da çok keyifliydi. Hayattan biraz uzaklaşıp yeni yerler keşfetmeyi, uzun uzun sohbet etmeyi seviyoruz,” sözleriyle ilişkilerinin ne kadar uyumlu ilerlediğini dile getirmişti.

Magazin programı Gel Konuşalım’da ortaya atılan son iddiaya göre, Güçlü Mete kısa süre önce Düvenci’ye evlilik teklifinde bulundu.

Öte yandan Düvenci, geçtiğimiz aylarda ilişkisi hakkında yöneltilen sorulara “Çok seviyorum ve çok mutluyum” yanıtını vermişti. Muhabirlerin “Yakında bir düğün var mı?” sorusuna ise esprili bir şekilde “Yok artık” diyerek karşılık vermişti.