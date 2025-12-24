Ölümlü Dünya, Ulan İstanbul, Leyla ile Mecnun, Poyraz Karayel ve Güllerin Savaşı gibi projelerde yer alan ve kendi programında ünlüleri ağırlayan İbrahim Selim, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz haftalarda kendisinden 16 yaş küçük Ayşe Şeyma Keten ile aşkını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Çiftten sevindiren haber geldi.

İKİLİ EVLENİYOR

İbrahim Selim ile Ayşe Şeyma Keten, sosyal medya hesaplarından bulundukları ortak paylaşımla evlilik kararı aldıklarını duyurdu.

Mutluluklarını sosyal medya hesabından paylaşan ikili paylaşımlarına; "Biz yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Eşlik eden, edecek olan herkesin neşesi bol olsun" notunu düştü.

Ünlü çiftin paylaşımına tebrik mesajları yağdı.

İBRAHİM SELİM KİMDİR?

İbrahim Selim 1979, yılında Ankara’da doğdu. Türk oyuncu, sunucu, seslendirme sanatçısı, şarkıcı ve YouTuber.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Kariyerine tiyatroda başladı, 5. Sokak Tiyatrosu’nun kurucuları arasında yer aldı.

Televizyon ve sinemada ilk büyük çıkışını 2010-2013 yılları arasında yayınlanan Behzat Ç. dizisinde “Cevdet” karakteriyle yaptı. Ardından Fi, Çi, Aşk 101, 7. Koğuştaki Mucize gibi yapımlarda rol aldı.

Türkiye’nin en çok tercih edilen seslendirme sanatçılarından biri. Netflix, Disney+, Amazon Prime Video ve birçok belgeselin Türkçe anlatım sesi.

2019 yılında YouTube’da yayın hayatına başlayan “İbrahim Selim ile Bu Gece” (eski adıyla Bu Gece) programı, kısa sürede Türkiye’nin en popüler talk-show’larından biri hâline geldi.

Programda konuklarla oyunlar oynuyor, canlı müzik yapıyor ve kendi yazdığı şarkıları seslendiriyor. Kanalı 10 milyonu aşan aboneye ulaştı.

Müzik kariyerine 2021’de “İyi ki” single’ıyla başladı; 2022’de “Kafamda Kentsel Dönüşümler”, 2024’te “Mahallenin Neşesi” albümlerini yayımladı.

Özel hayatında daha önce Selin Şekerci ve DJ Daye Ay ile ilişkileri magazin gündemine gelmişti. 2025 itibarıyla Ayşe Şeyma Keten ile birlikte olduğu biliniyor.

Espri yeteneği, samimi üslubu ve güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan İbrahim Selim, günümüz Türk eğlence dünyasının en sevilen ve üretken isimlerinden biri.