ASELSAN'dan güvenlikte devrim: Suçlulara göz açtırmayacak milli teknoloji sahada

"ASELSAN'ın geliştirmiş olduğu mobil güvenlik çözümlerinden bir diğeri de sahadaki personellerimizin kullanımına uygun olarak geliştirilen KGYS ile entegre şekilde çalışabilen yaka kameralarımız. Olası bir kriz anında bu yaka kameralarından elde edilen görüntülerin merkezlerimize aktarılarak sahadaki organizasyonun ve çalışmaların daha doğru ve hızlı şekilde güncellenmesine ve koordine edilmesine imkan sağlamaktadır.