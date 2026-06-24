ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yapay zeka destekli Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS), iç güvenlik faaliyetlerinde stratejik bir unsur olarak öne çıkıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde kamu düzenini sağlamak amacıyla kullanılan sistemin etkinliği, kritik ulaşım ve sanayi hatlarının merkezinde yer alan Kocaeli'de gözler önüne serildi.
ASELSAN'dan güvenlikte devrim: Suçlulara göz açtırmayacak milli teknoloji sahada
ASELSAN imzalı yapay zeka destekli Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS), Kocaeli genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş uygulamalarında etkin şekilde kullanılıyor. Yerli teknoloji, suç önleme ve hızlı müdahale kabiliyetiyle kolluk kuvvetlerinin sahadaki en büyük yardımcısı konumunda.Kaynak: AA
Türkiye genelinde 81 il ve 920 ilçede aktif olarak hizmet veren CityGuard Kent Güvenliği Yönetim Sistemi; ODAKAN, KAYIN, KAHİN ve GEKO gibi sistemleri tek bir çatı altında birleştiriyor. Yurt dışına da ihraç edilen bu ileri teknoloji altyapısı; kent, yol, saha ve kıyı sınırlarının korunmasında kesintisiz bir denetim mekanizması sunuyor.
Yüksek çözünürlüklü görüntüleme teknolojileri, büyük veri analitiği ve yapay zeka destekli yüz tanıma özellikleriyle donatılan KGYS, adli ve terör olaylarının hızlıca tespit edilmesini sağlıyor. Sistem sayesinde kişi, araç ve plaka takipleri ile yoğunluk analizleri anlık olarak yapılarak olaylara müdahale hızı artırılıyor.
Saha ekiplerinin en önemli donanımlarından biri olan ODAKAN yaka kameraları, her türlü zorlu hava şartında 7/24 yüksek performansla çalışıyor. Kamu ve özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda üretilen 450 binin üzerindeki ODAKAN cihazının 150 binden fazlası yaka kamerası olarak sahada aktif görev yapıyor.
Ayrıca RoadGuard Yol Güvenlik Sistemi de 44 il ve 40 ilçede şüpheli araçları daha kontrol noktalarına ulaşmadan tespit ederek durdurulmalarına olanak tanıyor.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi Büro Amiri Ali Çelik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kentin Avrupa ve Anadolu arasındaki stratejik konumuna, limanlarına ve organize sanayi bölgelerine dikkat çekti. Kentin huzurunu sağlamada milli teknolojilerden maksimum düzeyde yararlandıklarını belirten Çelik, şu bilgileri paylaştı:
"ASELSAN'ın geliştirmiş olduğu mobil güvenlik çözümlerinden bir diğeri de sahadaki personellerimizin kullanımına uygun olarak geliştirilen KGYS ile entegre şekilde çalışabilen yaka kameralarımız. Olası bir kriz anında bu yaka kameralarından elde edilen görüntülerin merkezlerimize aktarılarak sahadaki organizasyonun ve çalışmaların daha doğru ve hızlı şekilde güncellenmesine ve koordine edilmesine imkan sağlamaktadır.
Yerli ve milli savunma sanayimizin öncü kuruluşlarından ASELSAN tarafından ileri bir teknoloji ile geliştirilen KGYS ve plaka tanıma sisteminin altyapısı sayesinde ilimizde araç hareketliliklerinin etkin şekilde izlenmesi, şüpheli araçların tespitinde trafik güvenliğinin desteklenmesinde önleyici polis faaliyetlerinin etkinleşmesinde ve adli olayların aydınlatılmasında Emniyet Müdürlüğümüz önemli kabiliyetler kazanmıştır.
Sadece sabit sistemlerden ziyade mobil güvenlik çözümleriyle de sahadaki ekiplerimizin etkinliği artırılmış, anlık sorgu ve gözlemleme ve görüntüleme etkinliği kazanılmıştır. Bu sayede daha verimli bir çalışma ortamı oluşturulmuştur.
Bugün gelinen noktada Kocaeli, yerli ve milli teknoloji ile güvenlik altyapısı destekleyen ve güçlü teknik kapasitesi sayesinde de ülkemizin akıllı şehir güvenliği vizyonuna katkı sağlayan öncü illerden biri olarak çalışmalarına devam etmektedir.”