Nurbay Usta / Artvin / Yeniçağ

Konuyla ilgili açıklama yapan Şavşat Kaymakamı Bayram Köse, Artvin–Şavşat–Ardahan Devlet Yolu’nun Kocabey Kışlalarından itibaren Sahara Dağı ve devamındaki güzergâhta yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olduğunu belirtti. Kaymakam Köse açıklamasında, “Şu an itibarıyla yolda herhangi bir şekilde mağdur ya da mahsur kalan vatandaşımız bulunmamaktadır. Jandarma ve Karayolları ekiplerimiz bölgede gerekli güvenlik önlemlerini almış ve durumu yakından takip etmektedir” ifadelerini kullandı.

Sürücülere uyarıda bulunan Kaymakam Köse, “Vatandaşlarımızın can güvenliği açısından görevlilerimizin uyarılarına mutlaka riayet etmeleri büyük önem taşımaktadır. Kar yağışı ve tipinin etkisini yitirmesinin ardından yolun yeniden trafiğe açılması için ekiplerimiz tarafından çalışma başlatılacaktır” dedi.

Yetkililer, hava koşullarının seyrine göre gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi