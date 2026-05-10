İngiltere Premier Lig’in 36. haftasında Arsenal, şampiyonluk yolunda kritik virajda West Ham United’a konuk oldu.

TROSSARD ARSENAL'E GALİBİYETİ GETİRDİ

Londra Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da kontrollü bir oyun ortaya koydu.

Arsenal topa daha fazla sahip olsa da West Ham savunmasını geçmekte zorlandı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen karşılaşmada son bölüme kadar West Ham Arsenal ataklarına direnmeyi başardı. Ancak dakikalar 83'ü gösterdiğinde Leandro Trossard Arsenal'e galibiyeti getiren golü kaydetti.

DRAMATİK VAR KARARI

Mücadelenin uzatma dakikalarında West Ham United beraberlik golünü buldu. 90+5. dakikada Callum Wilson ağları havalandırdı. Ancak VAR incelemesinin ardından pozisyonda kaleciye faul yapıldığı gerekçesiyle gol iptal edildi.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KRİTİK GALİBİYET

Şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet alan Arsenal puanını 79’a yükseltti.

Londra ekibi, ikinci sıradaki Manchester City ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 5’e çıkardı.